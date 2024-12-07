º£Ç¯8·î¤ËÆý¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢11·î¤Ë±¦¶»¤ÎÁ´Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê52¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥£¥Ã¥°¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£5Æü¤Ë¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖËÜÆü¤è¤ê¹³¤¬¤óºÞ¤¬ºÆ¥¹¥¿¡¼¥ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ñ¥¯¥ê¥¿¥­¥»¥ë¤ò½µ1²ó¤Î12¥¯¡¼¥ë¡¢·×12²óÅêÍ¿¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇßµÜ¤Ïº£Ç¯8·î¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸3A¤ÎÆý¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¡ÖACÎÅË¡