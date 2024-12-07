¤ï¤¬»Ò¤Ë½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¡¢¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ËÇº¤àÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ¤ÎÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¤Ä¤Ã¤Á@¾Ð¤¨¤ë°é»ùÌ¡²è(@tucchigram)¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³Ì¡²è¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Ä¤Ã¤Á¤µ¤ó¿Æ»Ò¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÊÄ¹½÷¤ËÈ¿¤·¡¢¤Ä¤Ã¤Á¤µ¤ó¤Ïæ·ÃÑ¿´¤ò²¡¤·»¦¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¸³¶µ¼¼¤ò½ª¤¨¤¿Ä¹