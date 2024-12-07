¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Ù¥Ó¤¿¤ó¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯Ã´Åö¤Î¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Ê¤¤¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¥«¥á¥é¤¬¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿5Ëç¤òÅê¹Æ¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¾Ð´éËþÅÀ¤Î¾¾ËÜ¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¾Ð´é¤òÉõ°õ¡£¤·¤«¤·ÉáÃÊ¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¤´é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¥É¥­¥É¥­¥Õ¥¡