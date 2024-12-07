²áµîºÇÂ¿¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¤ÎÅÝ»º¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Æ¯¤­¼ê¤ÎÉÔÂ­¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºÇ¶áÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ü¤Î¥â¥âÆù¤ò¼¡¡¹¤È¤µ¤Ð¤¯¥×¥í¤Î¿¦¿Í¡£½Å¤µ¤òÎÌ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢51¥°¥é¥à¡¢55¥°¥é¥à¡¢54¥°¥é¥à¤È¸íº¹¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Û¤ÜÆ±¤¸¥°¥é¥à¿ô¤Ç¤¹¡£¿À¶È¤È¤â¤¤¤¨¤ëÊñÃú¤µ¤Ð¤­¡£¿Í¼êÉÔÂ­¤ËÇº¤à°û¿©Å¹¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¿©ÉÊ²·¤Î²ñ¼Ò¡Ö¥×¥ì¥³¥Õ¡¼¥º¡×