¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/07¡ÛSTARTO ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¼¼Î¶ÂÀ¡¢¹âÅÄæÆ¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¤Ë¤è¤ë¡ÈÇÐÍ¥´ë²è¡Ê²¾¡Ë¡É¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉñÂæºîÉÊ¡Ö¥«¥ê¥º¥Þ¡×¤¬12·î7Æü¤Ë³«Ëë¡£12·î15Æü¤ÎÂçÀé°¬³Ú¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow ManÌÜ¹õÏ¡¡¢¼¡¤Î¡ÈÃ¦½ÐÅç¡É¤ÇÁÈ¤ß¤¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¸¶²Å¹§¤È2¿Í¼èºà¤Ë´¶³´¢¡¼¼Î¶ÂÀ¡¦¹âÅÄæÆ¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¡¦¸¶²Å¹§¡¢¡ÈÇÐÍ¥´ë²è¡Ê²¾¡Ë¡É»ÏÆ°ÉñÂæ¡Ø¥«¥ê¥º¥Þ¡Ù¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤ÎÍÕ»³