ÇÐÍ¥¤Î¼¼Î¶ÂÀ¡Ê35¡Ë¡¢¹âÅÄæÆ¡Ê31¡Ë¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê29¡Ë¡¢¸¶²Å¹§¡Ê29¡Ë¤Ë¤è¤ëÁÏºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØÇÐÍ¥´ë²è¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ´ë²è¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉñÂæ¡Ø¥«¥ê¥º¥Þ¡Ù¤¬¤­¤ç¤¦7Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿»ûÀ¾Âó¿Í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉñÂæ¡Ø¥«¥ê¥º¥Þ¡Ù¤Ï¡¢¼¼¡¢¹â¡¢»ûÀ¾¡¢¸¶¤Î4¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä¡¢Æü¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ÉÇùÁ³¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¡¢ÆâÍÆ¤òµÈÌîÎµÊ¿»á¤Ë¤è¤ê