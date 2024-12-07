¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤Î80Âå¤Î½÷À­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢Æ£Âô»Ô¹ô¾Â³¤´ß5ÃúÌÜ¤Ç¡Ö1³¬¤«¤é±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ­¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É11Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½»Âð¤Ë1¿Í¤Ç½»¤à80Âå¤Î½÷À­¤¬±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¾®ÅÄµÞ