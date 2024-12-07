¡ãREDLINE FOUR FISTS¡ä¤Î4¥Ð¥ó¥É¤¬½ç¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½éÆü¤ÎRIOT STAGE¡£3ÁÈÌÜ¤ÏKOTORI¤À¡£RIOT STAGE¤Ï360¡ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£KOTORI¤Ï¡ãREDLINE ALL THE BEST 2019 ¡Á10th Anniversary¡Á¡ä¤Ç¤â¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Î¤Á¤ËÅÁÀâ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÅÁÀâ¤¬ºÆ¤Ó¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥é¥¤¥ÖÁ°Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°SNS¤«¤é¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¤ÇÂç¹ç¾§¤ª´ê