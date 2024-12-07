»Ä¤ê£±Ëç¤ÎJ£±¤Ø¤ÎÀÚÉä¤Ï¡¢²¬»³¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¡£12·î£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ç¡¢²¬»³¤ÈÀçÂæ¤¬·ãÆÍ¡£²¬»³¤¬ËöµÈÎÝ¤ÈËÜ»³ÍÚ¤ÎÆÀÅÀ¤Ç£²¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ£±¹Ô¤­¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤òÊüÁ÷¤·¤¿DAZN¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÆîÍºÂÀ»á¤¬»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÆü¤ÎJ£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Î²òÀâ¤ÏÁ´¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö»×¤¨¤ÐºòÇ¯¸½Ìò¤ò°úÂà