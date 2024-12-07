ÀÅ²¬»Ô¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·¤¿¾å¡¢°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤é3¿Í¤¬12·î7Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »àÂÎÂ»²õ¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÂë¾¢¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË(31)¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÏ»ÈÖÄ®¤Ë½»¤à°û¿©Å¹Å¹Ä¹¤ÎÃË(27)¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ë½»¤à¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤Î½÷(19)¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¤Æ2024Ç¯6·îº¢¤«¤é10·îº¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÀÅ²¬»Ô°ª¶èÀî±ÛÄ®¤Ë½»¤à²ñ