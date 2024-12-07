ÇÐÍ¥¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡Ê¤ß¤ä¤»¡¦¤ê¤å¤¦¤Ó¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! µÜÀ¤LOCKS!¡×¡ÊËè½µ¿åÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¡¢µÜÀ¤¤¬¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖTOKYO LIGHTS 2024¡Ê¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥é¥¤¥Ä2024¡Ë¡×´¨¤¤¤Ê¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª ¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ»ß