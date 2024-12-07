¡ÚÆ°²è¡Ûºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º¤Î¥Á¥ç¥¤Â­¤·¥­ー¥ïー¥É¡Ãhttps://youtu.be/nmd_9GQ_L-k ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÉÚÅÄÍ­µª¥¢¥Ê¤«¤é¡Öºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º¡ÊGI¡Ë¡×¤Î¥Á¥ç¥¤Â­¤·¥­ー¥ïー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª ¢£Âè76²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º¡ÊGI¡ËÏÈ½ç2024Ç¯12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë7²óµþÅÔ4Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ40Ê¬ ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀ­Îð µ³¼ê¡Ë1-1 ¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸ー¡ÊÌÆ2 ¹¬±ÑÌÀ¡Ë1-2 ¥Æ¥ê¥ª¥¹¥é¥é¡Ê