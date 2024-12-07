¶áÅ´¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿°¤ÇÈÌî½¨¹¬»á¡Ê60¡Ë¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¡¢À¾Éð¤ÇÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÂç¼ÖÎØ¤ÎÆ¯¤­¤ò¸«¤»¤¿À¾ºê¹¬¹­»á¡Ê60¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿BS¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥¯¥¹¥È¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾¼ÏÂ»þÂå¤Î²á·ã¤Ê¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó»ö¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢µå³¦¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤­¹þ¤ó¤À2¿Í¤Î¶¦±é¡£¡ÖÇ®¿´¤¹¤®¤ë¥Õ¥¡¥ó¡×¤Î¥È¡¼¥¯