Photo: Haruki Matsumoto ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ ·Ú¤¯¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤éËèÆü»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£ SWISSBAGS¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°&¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â300gÂæ¤ÈÄ¶·ÚÎÌ¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¿¤Á¡£º£¤É¤­¤Ê´Ä¶­ÇÛÎ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢