Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖICE STORY 3rd -Echoes of Life- TOUR¡×¤¬³«Ëë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç2014Ç¯¥½¥Á¡¢18Ç¯Ê¿¾»¤È¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡¦À©ºîÁí»Ø´ø¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âè3ÃÆ¡ÖICE STORY 3rd -Echoes of Life- TOUR¡×¤¬7Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£9Æü¡¢11Æü¤Ë¤âÆ±²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1·î¤Ë¹­Åç¡¢2·î¤ËÀéÍÕ¤ò²ó¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤¬30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿±©À¸¤µ¤ó¤Îº²¤Î³ê¤ê¤Ë¡¢Ëþ