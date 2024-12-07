²¦Ä«Ê¸³Ø¤Î·æºî¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¸ÅÊ¸¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¸ÅÅµºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢1¾Ï¤º¤Ä´Ê·é¤Ë¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè32¾Ï¡ÖÇß»Þ¡Ê¤¦¤á¤¬¤¨¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»ç¼°Éô¡Ø¸»»áÊª¸ì»°½½°ìÄ¡¿¿ÌÚÃì¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡£¸»»áÊª¸ì¤ÎºÇ¶¯¥â¥Æ½÷¡¦¶Ìò£¤ÏÃ¯¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡© ¶Ìò£½½Ä¡¡¢¶Ã¤­¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹!!¡Ø¸»»áÊª¸ìÇß»Þ¡Ù¤Îºî