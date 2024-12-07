6Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­ÅÄ»Ô¤Î¸ø±à¤Ç¡¢ÎÄÍ§²ñ¤ÎÃËÀ­¤¬ÌîÀ¸¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤Ë½±¤ï¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûæ«¤«¤é³°¤ì¤¿¡ÈÂÎ½Å£±£µ£°¥­¥í¤Î¡É¥¤¥Î¥·¥·±Ô¤¤²ç¤ÇÎÄÍ§²ñ¤ÎÃËÀ­½±¤¤Æ¨¤²¤ëÍâÆü¤ËÊá³Í¡¦»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤ÈÆ±¤¸¤«¡©°¦ÃÎ¡¦Ë­ÅÄ»Ô¤Î¸ø±à¤Ç °¦ÃÎ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£¶Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢Ë­ÅÄ»Ô¤Î¡Ö°¦ÃÎ¸©ÎÐ²½¥»¥ó¥¿ー¡¦¾¼ÏÂ¤Î¿¹¡×¤Ç¡¢ÎÄÍ§²ñ¤ÎÃËÀ­3¿Í¤¬¡¢æ«¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤ò»ÅÎ±¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÂ­¤¬æ«