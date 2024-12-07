¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë2024¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎRIZIN¥¬¡¼¥ë¡¦ÅÄ´Ý¤ê¤µ¤µ¤ó¤¬¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¤Ë¹ßÎ×¡£¥À¥ó¥¹¤ÇÃÃ¤¨¤¿´°àú¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥ó¥¹¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿ÅÄ´Ý¤ê¤µ¤µ¤óÅÄ´Ý¤µ¤ó¤Ï1999Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¡¢¾å¤«¤éB84¡¦W59¡¦H83¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿åÃå»Ñ¤ò·ÇºÜ¡£¥Ó¥­¥Ë¤«¤éË­Ëþ¥Ð¥¹¥È¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û