¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×ÆüËÜ¤Ç¤Î¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¸ú²Ì¡É¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èµ­¼Ô¤¬¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌîµå¤ÏÂç¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¿Íµ¤¤ÏÀäÂç¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¡Ë²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖBaseball Tonight with Buster Olney¡×¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼»á¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¥«¥¹