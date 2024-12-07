Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤¬¡¢8Æü¤Ë¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè38Àá¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Á°Àá¡¢¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤ÏÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¡¢¸åÈ¾ºÇ½ªÈ×¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ4-5¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿ÅìµþV¡£¤³¤ì¤Ç14¾¡13Ê¬¤±10ÇÔ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢°ìåß¤ÎË¾¤ß¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ã¥×4¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î²ÄÇ½À­¤¬¾ÃÌÇ¡£¤³¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï6°Ì¡Á8°Ì¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à