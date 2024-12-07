¾®´é¸ú²Ì¤ä¼ã¸«¤¨¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤»¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÏÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Æ¬¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸«¤»¤ë¡ÚºÇ½Ü¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºî¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤ÊÈ©¸«¤»¤â¼ã¸«¤¨¡õ¤ª¤·¤ã¤ì´¶UP¤Î¸°¤Ç¤¹¡£🌼ÎØ³ÔÊäÀµ¸ú²Ì¤â¡£²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤É÷¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÚºÇ½Ü¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¡Û¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥Èºî¤ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Û¤ó¤Î¤ê¥·¥ã¡¼