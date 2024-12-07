²¼È¾¿È¤ÎìÔÆù¤Ë¤ªÇº¤ß¤Ê¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡Ú¥»¥Ä¥Ð¥ó¥À¡Û¤Ç¤¹¡£¡ÖÂçÂÜ¶Ú¡×¤òÃæ¿´¤ËÂÀ¤â¤â¡õ¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤ò¶¯²½¤Ç¤­¡¢²¼È¾¿È¤ÎìÔÆù¤Î°ú¤­Äù¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÊ¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿­¤Ð¤¹¥Ý¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆâÂ¡µ¡Ç½¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£🌼¸«¤¿ÌÜ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡££±Æü£µ²ó¡Ú²¼Ê¢¡õ²¼È¾¿È¤ò´Ý¤´¤È°ú¤­Äù¤á¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·¥»¥Ä¥Ð¥ó¥À¡Ê£±¡Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¾¤Ò¤¶¤òÎ©¤Æ¡¢µÓ¤ò¹øÉý¤Ë³«¤¯¡Ê£²¡ËÂ­Î¢¤ò¾²