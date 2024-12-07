À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁ°ÅÄ²Â¿¥Î¤¤¬¡¢2025Ç¯3·î19Æü¤Ë3rd EP¡ØI'm ready¡ª¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡ØI'm ready¡ª¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢1st EP¡¢2nd EP¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤­¤¿¡ª¡×¤È¡¢3rd EP¤òÄÌ¤·¤Æ1¤Ä³ÎÎ©¤·¤¿Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¡ãÁ°ÅÄ²Â¿¥Î¤1st LIVE 2025 ¡ÖAre You Ready¡©¡×