38Ç¯Á°¤ËÊ¡°æ»Ô¤Ç½÷»Ò ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö³«¤«¤º¤ÎÈâ¤¬³«¤­Ìµºá¤Ë¸þ¤±Á°¿Ê¤Ç¤­¤¿¡×£³£¸Ç¯Á°¤ÎÊ¡°æ¡¦½÷»ÒÃæ³ØÀ¸»¦¿Í»ö·ïºÆ¿³¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Á°Àî¤µ¤ó»Ù»ý¼Ô¤é¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤ë Ãæ³ØÀ¸¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤¬Ì¾¸Å²°¤ÇÊó¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ï1986Ç¯¤ËÊ¡°æ»Ô¤Ç¡¢Åö»þÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢Ä¨Ìò7Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±ÉþÌò¤·¤¿Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·