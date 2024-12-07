¥Ð¥ìー¥Üー¥ëSV¥êー¥°½÷»Ò¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï£·Æü¡¢¥Ûー¥à¼òÅÄ»Ô¤ÇSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥êー¥°13°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡£¥Ûー¥à½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢8°Ì¤Îµ×¸÷¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Âè1¥»¥Ã¥È¡¢¹¶¼é¤ÎÏ¢·È¤¬¤È¤ì¤¿¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤ÏÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ËÆ£¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µ×¸÷¤âÄÉ¤¤¤Ä¤­¥Ç¥åー¥¹¤Ë¡£¤ª¸ß¤¤ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç