¿·¤·¤¤¥¿¡¼¥Ü¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼³ÍÆÀ¤Î¥«¥ì¥é¥â¥Ç¥ëÃæ´ü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡¢992·¿¤Î¥Ý¥ë¥·¥§911¡£ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥ì¥éGTS¤Ç¡¢T-¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥¤¥ë¥É¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ê¹½À®¤Ç¡¢541ps¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¿·¥¿¡¼¥Ü¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼³ÍÆÀ¥Ý¥ë¥·¥§911 ¥«¥ì¥é¶¥¹ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼GTS¤âÁ´137Ëç°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼»ÅÍÍ¤ÎÁÇ¤Î¥«¥ì¥é¤â¡¢¤Á¤ã¤ó