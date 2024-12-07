¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯11·î5Æü(²Ð)¤«¤é12·î25Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡¢´ÛÆâ¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¥·¥§¥Õ¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤¿ÀäÉÊÎÁÍý¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÌÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÎÁÍý¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥Û¥Æ