Image:Ankerjapan ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢12·î4Æü(¿å)20:00¤«¤é12·î11Æü(¿å)01:59¤Þ¤ÇŽ¢³ÚÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼SALEŽ£¤¬³«ºÅÃæ¡£Ž¢¥·¥ç¥Ã¥×Çã¤¤¤Þ¤ï¤êŽ£ ¤ÇºÇÂç7,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢2¤Ä¤Î8W¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÉÊ¼Á¤Èµ¡Ç½À­¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖSoundcore 3¡×¤ä¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó