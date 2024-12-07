¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï7Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Ç¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤àÄ¾¶á¤Î¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ç1¾¡2ÇÔ¡£Éé¤±¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é·ã¤·¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î»î¹ç¤ÇÁê¼ê¤Ï²æ¡¹