¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤è¤ê¤âÊ£»¨¤½¤¦¡Ä¡£¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥í¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÈô¹Ô¡©¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ë¡¦¥Æ¥­¥¹¥È¥í¥ó¤Ï2024Ç¯12·î4Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉ¹âÅù¸¦µæ·×²è¶É¡ÊDARPA¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·Àß·×¤Î¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦²ÄÇ½¤ÊÍ­¿Í¹Ò¶õµ¡¤ª¤è¤ÓÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¤ÎX¥×¥ì¡¼¥ó¡Ê¼Â¸³µ¡¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ÷Æ¶»î¸³¤ò´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°À®Í½ÁÛ¿Þ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡Ê²èÁü¡§¥Ù¥ë¡¦¥Æ¥­¥¹¥È¥í¥ó¡Ë¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¥¤¥ó