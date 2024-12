映画「聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜」に出演する松山ケンイチと染谷将太 映画「聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜」が2024年12月20日(金)に公開される。バカンスを満喫するため、お忍びで東京・立川にある風呂なし6畳一間のアパートをシェアし、2人暮らしをしているイエスとブッダが、世界の命運を左右する<神×仏×天使×悪魔>が入り乱れる予測不可能な"戦い"へと挑む。世