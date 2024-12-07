ÅÐ¾ì6Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¥é¥¤¥º¡×²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¥È¥è¥¿¤¬¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëSUV¤Î¤¦¤Á¡¢¤â¤Ã¤È¤â¾®¤µ¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥í¥Ã¥­¡¼¡×¤ÎOEM¼Ö¤È¤·¤Æ2019Ç¯11·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡ÖDNGA¡×¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿½é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¿·³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¾®SUV¡Ö¥é¥¤¥º¡×¥é¥¤¥º¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3995mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1620mm¤È¡Ö5¥Ê¥ó¥Ð¡¼