¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¿ÆÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¿Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ê¤Ã¤Ä3y+1y¡Ê@Pxxxnuts¡Ë¤µ¤ó¤Î¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û100Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤Î°äÅÁ»Ò¼À´µ¤ò»ý¤ÄÄ¹ÃË¡Ä»Ò¤É¤â¤ÎÆ®ÉÂ¤ò·Ð¤Æ¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Ä3y+1y¤µ