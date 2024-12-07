ÔðÀÂ¤«¤é42Ç¯¡ÄÉÔÀ¤½Ð¤ÎÅ·ºÍ¥®¥¿¥ê¥¹¥È?¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¤ÎÄë²¦?¤³¤È¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¡Ê76¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·?ÌÁÍ§?¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥é¥ó¥Ç¥£¡¢·¯¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤È¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥Ð¥¹Ã¦Âà¸å1979Ç¯¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¥ª¥¸¡¼¤ò?½éÂå¥®¥¿¥ê¥¹¥È?¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È