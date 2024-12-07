¡ÚËÌµþ¡áÀîÀ¥Âç²ð¡ÛËÌµþ¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Ç£·Æü¡¢¹±Îã¤Î¡ÖÆüÃæ¹ñºÝ¸òÎ®»Ò¶¡¾­´ýÂç²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢ÆüÃæ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤é£´£°¿Í¤¬ÆüËÜ¤Î¾­´ý¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤·¤¿¡£Âç²ñ¤ÏÆüÃæ¤ÎÌ±´Ö¸òÎ®³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖËÌµþÆüËÜ¶æ³ÚÉô¡×¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç£²£µ²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä¡¢ËÌµþ¤Ç¾­´ý¤äÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ÖÃæ¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢£µ¿Í¤Ç°ìÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤ÆÂÐ¹³Àï¤ò¼Â»Ü¡£ÂÐ¶ÉÁ°¤Ï¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¾Ð´é¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò