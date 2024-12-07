¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¡ÊJFL2°Ì¡Ë¤¬Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÎÂè2Àï¤ËÎ×¤ßY.S.C.C.²£ÉÍ¡ÊJ3¡¦19°Ì¡Ë¤Ë2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·Èá´ê¤ÎJ3»²Æþ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSCÂÐY.S.C.C.²£ÉÍ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÎÂè2Àï¡£¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎJ3»²Æþ¤¬·è¤Þ¤ë»î¹ç¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÁ°È¾7Ê¬¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë9ÈÖ¡¦¿·Ã«¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¾®ÎÓÂçÃÒ¤«¤é¤ÎÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç