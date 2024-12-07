¡ÖÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡¦£Ç£³¡×¡Ê£·Æü¡¢Ãæµþ¡Ë£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ç¥·¥¨¥ë¥È¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦°ÂÅÄ¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£Á°Áö¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À£Ó¤ÇÌó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¼Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤³¤ì¤ÇÏ¢¾¡¡£ÂÔË¾¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Àè¹ÔÁè¤¤¤òÀ©¤·¤Æ£±³Ñ¤Ç¥Ï¥Ê¡£Æ»Ãæ¤Ï°È¾å¤Î´äÅÄ¹¯¤¬¤Ê¤À¤á¤Ä¤ÄÃ¸¡¹¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢£´³Ñ²á¤®¤«¤éÂ¥¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¸åÊýÂÔµ¡ÁÈ¤¬º¹¤·µÓ¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ê¡¼¥É¤ò