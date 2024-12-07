¡Ö¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó¡×¤Ï7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊ¿ÄÍÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÅ²¬¥¸¥§ー¥É¤ÏÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3ー1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ ¢£±ÑÅÄ¡¢ßÀÅÄ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÃÍÀé¶â¾¡Íø ¿¹±òÀ¯¿ò´ÆÆÄ·óÁª¼ê¤Ï1ÈÖ¼ê¤Ç¤ÏÎ¶ºêÅìÆÒ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¾¾Åçµ±¶õ¡¢µÈÂ¼ÏÂ¹°¥Ú¥¢Áê¼ê¤Ë¤Ï½øÈ×¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¡¢11－8¡¢11－8¤ÇÃ¥¼è¤·¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢3ÈÖ¼ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹