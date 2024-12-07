《もう休んだらどうでしょう》《完全に石化している…》《こんな様子で本当に国会議員が務まるの?》【写真】菅義偉氏による手書きの「令和」サイン今年76歳を迎える菅義偉首相に、今年9月ごろから体調不安の声が寄せられている。「9月30日、菅氏は自民党本部で開かれた新役員共同記者会見に出席しました。その際の菅氏の表情がかなり虚ろで……。報道で菅氏の様子を見た視聴者からは心配の声が寄せられ、Xでは一時《#菅さん大丈