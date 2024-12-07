JRAは7日、松岡正海（40）が負傷したため、8日の京都3鞍は乗り替わると発表した。阪神JFの18番ミーントゥビーは古川吉洋（47）との新コンビで臨む。騎手変更は以下の通り。3Rハウリングウィンド→北村友、10Rダスク→松山、11Rミーントゥビー→古川吉