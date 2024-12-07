2024年、反響の大きかった記事からジャンル別にトップ10を発表。人生なにが起きるかわからない「まさかの出来事」部門、信じられないエピソードの数々から第7位はこちら！（集計期間は2024年1月〜10月まで。初公開2024年7月31日記事は取材時の状況）＊＊＊「お客様は神様」。これは、三波春夫の有名なフレーズだ。その分かりやすく耳心地のよい響きゆえ、サービス業をはじめとする多くの会社で合言葉のように浸透した