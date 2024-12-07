松本山雅FCは12月７日、J２昇格プレーオフ決勝でカターレ富山と敵地で対戦。18分に安永玲央が先制弾、26分に樋口大輝が追加点を挙げ、２点リードで前半を終える。迎えた後半、80分に碓井聖生のゴールで１点を返される。試合はアディショナルタイムに入り、90＋３分にまたしても碓井に被弾。試合は２−２でタイムアップ。引き分けの場合はリーグ戦上位チームが勝ち上がるレギュレーションで、J２への切符を手にしたのは、４位の