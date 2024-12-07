日本酒の飲み方が広がっている。酒蔵コーディネーターの〓橋理人さんは「容器だけ見ても、瓶や紙パックや缶、パウチなど多様で、それぞれにメリットと魅力がある。しかし、120年以上の歴史を持つ一升瓶がなくなることはないだろう」という――。※本稿は、〓橋理人『酒ビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／jhjunn※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／jhjunn■おいし