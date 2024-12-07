共働き夫婦で、お互いを「エムコちゃん」「エスオ君」と呼び合う2人の日常のお話。エスオ君と友人は、近況報告から家事についての話題になりました。そこで、友人もエスオ君と同じように、妻と家事のことでモメたエピソードを話します。その内容とは？夫婦の日常に起こるモヤモヤを双方の視点で描いた、人間まお(@ageomao)さんの作品をお読みください。 ⓒageomao ⓒageomao ⓒageom