◆Ｊ１昇格プレーオフ▽決勝岡山２―０仙台（７日・岡山）決勝が行われ、岡山が悲願のＪ１昇格を決めた。仙台を２―０で下し、Ｊ参入１６年目で初の昇格を果たした。＊＊＊岡山の昇格を受け、来季Ｊ１の２０クラブのうち、１８クラブが確定した。Ｊ２からの昇格はＪ２優勝の清水、２位横浜ＦＣ、昇格プレーオフ勝者の５位岡山の３チーム。清水と横浜ＦＣは復帰、岡山は初のＪ１挑戦となる。一方で残り１節を残す