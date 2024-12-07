1987年の騎手デビューから34年間にわたり国内外で活躍した名手・蛯名正義氏は、2022年3月から調教師として活動中だ。蛯名氏の週刊ポスト連載『エビショー厩舎』から、サラブレッドとアラブ種の交雑種、アングロアラブのレースの思い出についてお届けする。【写真】ブルーグレーのジャケット姿、馬と顔を付け合せる蛯名正義氏＊＊＊競馬歴の長い方はご存じでしょうが、僕が若手ジョッキーだった1980〜1990年代には、まだ