サッカーのJ1昇格プレーオフ（PO）は7日、岡山・シティライトスタジアムで決勝があり、J2で5位のファジアーノ岡山が、同6位のベガルタ仙台（同6位）を2―0で破り、初のJ1昇格を果たした。岡山は前半20分に末吉が先制点。後半16分に本山のゴールで突き放した。仙台は2021年以来4年ぶりのJ1復帰を逃した。岡山は、川崎製鉄水島製作所（現JFEスチール西日本製鉄所）のサッカー部OBにより、1975年に設立されたリバーフリーキッカ