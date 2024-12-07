元「AKB48」で女優の横山由依（31）が7日放送のテレビ朝日「中居正広の土曜日な会」（土曜前11・30）に出演。結婚を報告し、共演者から次々と質問をされる場面があった。今月2日に男性4人組ムード歌謡グループ「純烈」の後上翔太（38）と結婚発表をした横山。この日スタジオに登場し「私事ですが結婚いたしました。純烈の後上翔太さんと結婚させていただきました」と伝えると共演者から温かい拍手が送られた。それと同時に