アメリカの総合格闘技イベント「UFC310」（日本時間8日）でデビュー戦に挑む朝倉海（31、JTT）が7日、公式計量セレモニーに登場。対戦相手の王者アレシャンドレ・パントージャ（34、ブラジル）とのフェイスオフで睨み合い、気合い十分の朝倉。デビュー戦でいきなりタイトルマッチの大舞台に、セレモニーでは翌日に向けて英語で意気込みを聞かれると、朝倉は「通訳を呼んでくれ」と英語で要求。戦闘モードMAXの状態から空気が一瞬和