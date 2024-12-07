メジャー公式サイトは６日（日本時間７日）、「ウィンターミーティング（ＷＭ）で注目すべき８つのこと」との記事を掲載した。９日（日本時間１０日）から恒例のＷＭが今年はテキサス州ダラスで開かれる。同サイトのアンソニー・カストロヴィンス記者は「野球界に長く関わってきた人々にとって、ダラスの巨大なヒルトン・アナトール・ホテルで開催されるＷＭと聞けば、荒れ狂う天候の記憶が思い浮かぶ」と過去２０００年、０５